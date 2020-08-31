МИД Украины осудил проведение Армейских международных игр в Крыму

КИЕВ, 31 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины в понедельник осудило проведение этапа Армейских международных игр в Крыму, а также пригрозило Гвинее и Мозамбику последствиями за участие в нем.

"МИД Украины считает организацию министерством обороны России <...> "международного конкурса "Глубина", который начался 27 августа 2020 года <...>, очередным свидетельством откровенного пренебрежения Россией нормами и принципами международного права, в том числе Устава ООН, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, а также действующего законодательства Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.

Ведомство также обвинило в нарушении норм международного и украинского права представителей Гвинейской Республики и Республики Мозамбик, которые принимают участие в играх. В Киеве подчеркнули, что за нарушение порядка въезда и выезда из Крыма, который украинские власти считают своей территорией, две африканские страны ждет "неизбежная правовая ответственность".

Конкурс по водолазному многоборью "Глубина" в рамках VI Армейских международных игр проходит на территории Севастополя.

Воссоединение Крыма с РФ

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно.

18 марта Путин подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.