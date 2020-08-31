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Президент Грузии назначила парламентские выборы на 31 октября

С понедельника в стране официально стартовала предвыборная кампания

ТБИЛИСИ, 31 августа. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в понедельник издала указ о проведении парламентских выборов в стране 31 октября. Об этом сообщили в администрации грузинского лидера.

"Парламентские выборы в нашей стране пройдут 31 октября, как это предусматривает наша конституция. Я хочу обратиться к нашему обществу и призвать как можно мирно пройти эти два месяца до выборов", - цитирует администрация президента Грузии.

Вместе с назначением даты проведения выборов с понедельника в Грузии официально стартовала предвыборная кампания.

По конституции, очередные парламентские выборы проводятся в последнюю субботу октября в год истечения полномочий парламента предыдущего созыва.

Парламент Грузии, состоящий из 150 депутатов, в 2020 году будет избран по смешанной системе: 30 человек - по мажоритарной, а 120 - по пропорциональной. В мажоритарном округе побеждает кандидат, набравший более 50% голосов. Если это не сможет сделать ни один из претендентов, назначается второй тур. Проходным барьером для партий будет 1%, а для блоков - столько процентов, сколько субъектов войдут в объединение. При этом, чтобы единолично сформировать правительство, партии необходимо набрать не менее 40,54% голосов избирателей.

Теги
ГрузияЗурабишвили, Саломе
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