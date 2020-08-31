В Минске задержали члена президиума Координационного совета Лилию Власову

МИНСК, 31 августа. /ТАСС/. Член президиума Координационного совета Лилия Власова задержана правоохранительными органами в понедельник в Минске. Об этом сообщили в пресс-службе совета.

"Лилия Власова, член президиума Координационного совета, задержана сегодня ДФР (департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля - прим. ТАСС). Ранее утром она была вызвана к 15:00 в Центральное РУВД Минска по факту участия в несанкционированном митинге", - отметили в пресс-службе совета.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты выборов. Вскоре она выехала в соседнюю Литву, где находится в настоящее время. Сразу после подведения итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты. Власти требуют прекратить незаконные акции. Шесть из семи членов совета были вызваны на допросы в Следственный комитет Белоруссии, двоих арестовали на 10 суток за организацию несанкционированных мероприятий.