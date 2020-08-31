В Пекине задержали австралийскую телеведущую

СИДНЕЙ, 31 августа. /ТАСС/. Власти КНР задержали в Пекине австралийскую ведущую китайского телеканала CGTN Чэн Лэй. Об этом в понедельник сообщила вещательная корпорация ABC со ссылкой на заявление главы МИД Австралии Марис Пейн.

"Австралийское правительство было уведомлено о том, что гражданка Австралии Чэн Лэй задержана в Китае", - приводит корпорация текст заявления Пейн. По ее данным, официально Пекин сообщил о задержании Чэн Лэй 14 августа, а спустя почти две недели, 27 августа, австралийские дипломаты смогли выйти с ней на связь посредством видеозвонка.

Как отмечает ABC, Чэн Лэй на протяжении последних восьми лет работала на телеканале CGTN, освещая важные политические события в Китае. После задержания канал удалил ее страницу с профилем со своего сайта.

На данный момент китайская сторона не выдвинула обвинения в адрес гражданки Австралии, ABC также указывает, что Лэй не находится под арестом. Согласно местным процедурам, срок ее задержания может составить до полугода, в течение этого времени власти могут провести ряд допросов подозреваемой без адвокатов.