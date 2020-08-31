СМИ: парламент Японии может утвердить нового премьера 16 сентября

ТОКИО, 31 августа. /ТАСС/. Депутаты парламента Японии могут 16 сентября собраться на внеочередное заседание, чтобы утвердить кандидатуру нового премьер-министра страны после отставки Синдзо Абэ с этого поста. Об этом сообщило в понедельник агентство Kyodo .

Отмечается, что к рассмотрению соответствующей возможности приступили в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).

30 августа Kyodo со ссылкой на правительственные источники сообщило, что назначение нового премьера состоится 17 сентября.

Премьер Абэ 28 августа заявил о желании уйти в отставку из-за ухудшения состояния здоровья. Он также сообщил правящей коалиции в составе ЛДП и партии "Комэйто", что не собирается назначать временно исполняющего обязанности премьера, а планирует находиться на посту, пока ЛДП не представит новую кандидатуру ему на замену. Выборы председателя, как ожидается, пройдут 14 сентября.