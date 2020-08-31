В Китае заявили, что Индия нарушила договоренности о статусе-кво на границе

ПЕКИН, 31 августа. /ТАСС/. Индийские военные нарушили договоренности, достигнутые Пекином и Нью-Дели относительно сохранения статус-кво на границе между двумя странами в районе Ладакха. Об этом в понедельник заявил официальный представитель боевого командования Западного военного округа Народно-освободительной армии Китая (НОАК) старший полковник Чжан Шуйли.

"31 августа индийские военные подорвали консенсус, достигнутый на предыдущих многоуровневых переговорах между двумя сторонами, они вновь незаконно пересекли линию контроля в районе южного берега озера Пангонг-Цо и перевала Жэцинь, что <...> вызвало напряженность на границе", - цитирует представителя НОАК агентство Синьхуа.

По словам Чжан Шуйли, действия индийских военных "серьезно нарушили территориальный суверенитет Китая и подорвали мир и стабильность в районе китайско-индийской границы". "Индийская сторона отступилась от своих слов и нарушила данные обещания [о статус-кво], мы решительно протестуем против этого", - отметил он.

Чжан Шуйли призвал индийскую сторону "выполнять взятые на себя обязательства и избегать дальнейшей эскалации ситуации". "Китайские военные будут принимать необходимые контрмеры, внимательно следить за развитием событий и решительно защищать территориальный суверенитет КНР, а также мир и стабильность в приграничных районах", - добавил он.

Ранее в понедельник Минобороны Индии распространило заявление о том, что в ночь с 29 на 30 августа китайские войска осуществили "провокационные перемещения с целью изменения статус-кво" в Ладакхе. По утверждению Нью-Дели, индийские войска предотвратили действия китайских военных на южном берегу озера Пангонг-Цо.

В свою очередь в МИД КНР подчеркнули, что китайские войска не пересекали линию фактического контроля на границе с Индией.