Лидер оппозиции Черногории заявил, что санкции против РФ были ошибкой режима Джукановича

БЕЛГРАД, 1 сентября. /ТАСС/. Режим президента Черногории Мило Джукановича сделал огромную ошибку, введя санкции против Российской Федерации. Об этом в комментарии ТАСС в понедельник заявил лидер крупнейшей оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич.

"Российская Федерация - одна из ведущих мировых сил, поэтому маленькая Черногория не может разрывать отношения с ней, как какая-то крупная сила. Да, в Черногории всегда существует некое мнение, что мы маленькие, но в чем-то великие. Но данная ситуация совершенно ясная: существующие отношения между Россией и Черногорией являются результатом политики Демократической партии социалистов Черногории, которая к настоящему моменту, например, привела к полному краху туристического сезона в Черногории и краху малого предпринимательства, которое жило за счет туризма. Неприемлемо, когда маленькая страна вводит санкции против России. <...> В этом случае естественной реакцией любой страны является введение контрмер против такого подхода", - заявил Кривокапич.

Новое правительство Черногории намерено исправить допущенные предыдущим кабмином ошибки. "Я буду выступать за добрые, дружеские отношения с Российской Федерацией, построение партнерских отношений, хотя такая позиция и не близка Европейскому союзу. Но в этом случае я могу им возразить, что крупнейшая сила в ЕС - Германия - поддерживает хорошие экономические отношения с Россией. Ни Европейский союз, ни НАТО не являются препятствиями для сотрудничества с Российской Федерацией", - уверен политик.

Правящая Демократическая партия социалистов Черногории, лидером которой является президент страны Джуканович, победила на прошедших 30 августа парламентских выборах в стране, однако не набрала достаточно голосов для формирования кабинета. Демократическая партия социалистов Черногории набрала 35,06% голосов, оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" - 32,55%, коалиция "Мир - наша нация" - 12,53%, коалиция "Черное на белое" - 5,53%, партия "Социал-демократы Черногории" - 4,1%, Бошняцкая партия Черногории - 3,98%, Социал-демократическая партия Черногории - 3,14%.

Как ранее заявил в комментарии ТАСС Кривокапич, оппозиционные коалиции "За будущее Черногории", "Мир - наша нация" и "Черное на белое" намерены совместно сформировать кабинет министров на основании имеющегося у них большинства в 41 голос.

Парламентские выборы в Черногории прошли 30 августа при рекордной явке в 75,9%. Оппозиция объявила о своей победе. Президент страны Джуканович свое поражение не признал, призвав дождаться "окончательных данных избиркома".