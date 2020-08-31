{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Портленде задержали 29 участников акции протеста

Многим из них предъявлены обвинения

ТАСС, 31 августа. Полиция города Портленд (штат Орегон) задержала 29 человек в ходе столкновений с протестующими в воскресенье вечером и понедельник утром. Список задержанных был опубликован на сайте полицейского департамента города.

На эту тему
Вернутся ли в Америку "закон и порядок"

Многим из указанных лиц предъявлены обвинения, в том числе в нарушении общественного порядка.

По информации правоохранительных органов, акция протеста началась вечером в воскресенье. В сообщении уточняется, что задержания были произведены после того, как некоторые участники забросали представителей полиции яйцами, камнями и другими предметами. Полиция объявила о том, что акция протеста представляет собой незаконное собрание.

Теги
США
Кризис в Белоруссии
Глава МВД Белоруссии пообещал наказать всех, кто "поднял руку" на сотрудников ведомства
За три недели протестов пострадал 131 сотрудник министерства внутренних дел, указал Юрий Караев
Читать полностью