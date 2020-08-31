Глава МВД Белоруссии пообещал наказать всех, кто "поднял руку" на сотрудников ведомства

МИНСК, 31 августа. /ТАСС/. За три недели протестов в Белоруссии пострадал 131 сотрудник министерства внутренних дел. Об этом в интервью телеканалу RT сообщил в понедельник глава ведомства Юрий Караев. По его словам, 28 из них "до сих пор находятся в больницах".

"В частности, на площади возле универсама "Рига", когда я подъехал в ночь на 11 августа, меня с переломанной рукой встретил сам начальник районного управления", - привел пример министр.

Он отметил, что перед ведомством стоит задача на 100% идентифицировать всех виновных. "Все, кто кидал, кто поджигал, всех, кто там был, - продолжил Караев. - Использовать камеры и все остальные средства. Их друзья выкладывают видео. Все пойдет в ход".

"Это сотни людей, но времени достаточно, спешить некуда, - заметил министр. - Все, кто поднял руку на сотрудника милиции, все, кто к этому причастен, и тому будет объективное подтверждение на видео - ответят все".

"Те же, кто был там из любопытства, ни в кого ничего не швырял, снимал на телефон - это не преступление, - заметил Караев. - Мы не кровожадные люди и за это их трогать не будем".