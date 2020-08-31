Зеленский напомнил о возможности досрочного роспуска Рады

КИЕВ, 31 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский напомнил депутатам партии "Слуга народа" о существующей вероятности досрочного прекращения их полномочий и призвал не расслабляться. Такое заявление он сделал, выступая в понедельник на внеочередном съезде партии, посвященном предстоящим местным выборам 25 октября на Украине.

"В первый день вашей работы под куполом я сказал, что партия "Слуга народа" точно войдет в историю страны. Есть два варианта: как парламент, который сделал все, что не сделали политики за годы независимости, или как парламент, который просуществовал меньше всего", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что партия не прошла еще первый путь, но "пока и не движется по второму сценарию". "Но ключевое здесь слово "пока", - добавил он. - Сейчас самая лучшая ситуация, которая позволяет всем быть в тонусе, много сделано, но расслабляться рано".

Президент заметил, что перед депутатами стоит еще много задач, среди которых принятие налоговой, судебной и правоохранительной реформ, а также создание в стране "качественной системы здравоохранения и образования". "Впереди у нас местные выборы - очень важные и сложные, - продолжил он. - Поэтому мы сегодня совершаем поездки по нашей любимой Украине и презентуем стратегию развития каждого региона, потому что наша страна может быть процветающей, если будет развиваться каждый регион".

Выступая перед депутатами, Зеленский также перечислил и уже реализованные парламентом за год работы решения. Среди знаковых он упомянул закон о снятии депутатской неприкосновенности, об импичменте президента, об отмене мажоритарной избирательной системы. Президент также назвал достижением принятый Радой во исполнение условий Международного валютного фонда и с целью получения кредита закон о продаже земли сельхозназначения.

На съезде в понедельник партия "Слуга народа" официально объявила о своем участии в местных выборах 25 октября на Украине и представила свой список кандидатов в мэры городов.