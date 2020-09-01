Лицом к лицу: Дональд Трамп и Джо Байден выясняют отношения, не стесняясь публики

"Медленный Джо" , "слабый на голову Джо", "однопроцентный Джо", "китайский Джо" и, например, "не-Джо-разумение" — Дональд Трамп, как никто другой, владеет секретом оскорбления своих оппонентов. На выборах 2016 года это мастерство сослужило ему добрую службу. Прозвища, которые он раздал конкурентам — Хиллари Клинтон, Теду Крузу и Марко Рубио, закрепились за ними и превратились в мемы. Уже четыре года Трамп присматривается к экс-вице-президенту Джо Байдену и ищет подходящее слово. Байден отвечает тем же. Дуэль на словах еще далека от окончания.
Здорово, старик
Внимание и интерес Дональда Трампа к Джо Байдену росли по мере того, как действующий президент угадывал в демократе своего будущего конкурента. Первые выпады относятся еще к 2016-му, когда Трамп назвал второго человека в команде Обамы "не слишком ярким". Это выражение (not very bright) можно понять и иначе — "не особенно умный". С тех пор тема интеллектуальных возможностей Байдена вышла у Трампа на первый план: среди слабых сторон оппонента эта, решил хозяин Белого дома, пожалуй, самая слабая.
В понимании Трампа умственные способности конкурента куда проще поставить под сомнение, если связать их с его возрастом: осенью Байдену исполняется 78, и в случае избрания он может сделаться самым пожилым президентом в истории США. Зная об этом, Трамп пользуется любой возможностью, чтобы перевести разговор на груз лет. С 2018 года Трамп называет Байдена "сонным". А с 2019-го — дряхлым, изменившимся за годы: "Он и выглядит теперь не так, как раньше, и ведет себя уже по-другому. Он стал еще более медленным, чем даже когда-то был".
Выбрав однажды направление для атаки, можно надеяться, что оппонент ненароком подтвердит правоту обвинений, допустив какую-нибудь особенно досадную ошибку. В соперничестве Трампа и Байдена так и вышло осенью 2019 года, когда демократ начал время от времени путаться в словах и фактах, как если бы страдая от проблем с памятью. Этим не преминул воспользоваться Трамп: "Байден делает ошибки каждый раз, когда раскрывает рот. Я прямо вижу его помощников. <...> Они кричат: "Хорошо, хорошо, убирайте его со сцены! Он уже слишком давно там". <…> А потом он продолжает: "Мне так нравится бывать в Огайо. Но он был вчера не в Огайо, а в Айове! И помощники говорят: "Черт побери, ему надо уходить с трибуны пораньше. Мы же предупреждали его. Уходи с трибуны, сонный Джо! Сонный ты Джо, уходи ты с чертовой трибуны побыстрее, ну!"
Старина Байден
Удачное (или хотя бы настырно повторяемое) обвинение позволяет не только убедить часть избирателей, но и вывести из себя оппонента, а в предвыборной гонке это уже половина дела. В 2020 году назойливые намеки Трампа на старение Байдена переняли журналисты и переадресовали демократу в качестве вопросов. Реакция оказалась болезненной. В ответ на замечание чернокожего репортера, что Байден мог бы пройти IQ-тест, чтобы развеять сомнения в своей профессиональной пригодности, демократ буквально взорвался: "Нет, никакого тестирования я не проходил. Да и какого черта мне это делать? Послушай, парень. Это как если бы я сказал тебе: "Перед тем как ты придешь на это шоу, сдай-ка тест на кокаин". Что бы ты подумал? А? Ты что, наркоман?"
Хуже всего то, что при желании в в этом всплеске эмоций можно проследить признаки расизма: как оказалось, афроамериканец, который не был ему известен, подсознательно ассоциировался у Байдена с употреблением психоактивных веществ. Не сдержавшему себя демократу пришлось извиняться. Трамп же мог торжествовать хоть маленькую, но победу. Развивая успех, президент тут же обвинил Байдена в неуважении ко всей черной общине: "Я просто посмотрел клип, и там Джо Байден этим утром, ни с чем не считаясь, оскорбляет афроамериканцев. То, что он говорит, попросту невероятно. Я просто не знаю, что происходит с ним, но все это звучит очень оскорбительно".
Однако всерьез добиться успеха в борьбе за цветного избирателя у Трампа не выходит: явная симпатия к движению против расовой дискриминации значительно перевешивает в глазах афроамериканцев и испаноговорящих американцев все недостатки Байдена.
Трамп и левый поворот
По мере того, как экономический кризис и пандемия смещают симпатии избирателей в пользу оппонента, Трамп все более отчаянно ищет новые аргументы в пользу своего переизбрания. Их мишенью вновь оказывается Байден, и даже основная канва остается прежней: его старость. Чтобы уязвить противника как-нибудь нежданно, Дональд Трамп пробует не только подчеркивать его возраст, но делать из него далеко идущие выводы. Этот выпад сводится к созданному президентом образу "троянского коня": неважно, что говорит и делает Джо Байден, ведь из-за старости рычаги власти достанутся его окружению, а оно — надеется убедить Трамп — будет стоять на радикально левых позициях.
Поэтому обычную среди республиканцев критику левых хозяин Белого дома смело переносит на их кандидата — и иногда попадает впросак, поскольку, нападая, не считается с фактами. В 2020-м Трамп заявил, что Байден "против оружия, против Господа Бога, против энергетических ресурсов". Ничто из этого словами самого Байдена не подтверждается. А что касается религии, то президент буквально угодил пальцем в небо. Джо Байден — убежденный католик, и выпад Трампа позволил демократам поделиться душещипательной историей. Оказалось, что религиозная вера помогла Байдену справиться с опустошенностью после того, как автокатастрофа унесла жизни его жены и дочери. Трампу эту семейную трагедию уравновесить было нечем.
Если же нет других аргументов, то в ход можно пустить и странные: в 2020-м Трамп допустил, что политический курс Байдена способен привести к "оскорблению мужчин", поскольку команда демократов заранее объявила о намерении выдвинуть на пост вице-президента только женщину. Атакуя с новой для себя гендерной стороны, Трамп, вероятно, имел в виду данные социологических опросов: согласно им, популярностью среди избирательниц он не пользуется, причем — из-за череды сексуальных скандалов — исправить это практически невозможно. А раз так, следует сразу сосредотачиваться на мужском электорате, не тратя слишком много усилий на женский. Но посчитали ли себя задетыми мужчины?
Контратакуют демократы
Чем же отвечает на выпады в свой адрес Джо Байден? Как ни удивительно, угрозами физического насилия. Еще в 2016 году, когда Трамп прозвал Хиллари Клинтон "мошенницей Хиллари", бывший вице-президент допустил возможность встречи с Трампом тет-а-тет. В 2018-м, готовясь к предвыборной кампании, Байден вновь дал понять, что не возражает против мужского разговора. При других обстоятельствах это могло бы сыграть на пользу демократу. Однако Трамп, вышучивая дряхлость Байдена, высмеял и его способность выдержать удар при личной встрече. Удачного выпада против Трампа у Байдена не получилось.
С 2019 года журналисты, обеспокоенные успехом прозвищ, придуманных Трампом, предложили и Байдену ответить ему тем же. Демократ выбрал в качестве ругательного слова "клоун" и в дальнейшем пробовал развивать эту тему. Когда в начале пандемии американский президент воспротивился ношению маски, Байден назвал его "глупым, абсолютно глупым". Использованное здесь слово fool имеет и второе значение — "шут".
В 2020-м Байден сам пошутил над именем Дональда Трампа, которое переделал в Дональд Хамп. В американском английском это слово означает "горб", а также имеет и непристойное значение. Скабрезный выпад демократа был вполне в духе самого Дональда Трампа, однако судя по смущенной реакции Байдена, он просто оговорился. Если так, то это очко скорее в пользу Трампа: проблемы с речью, о которых говорил президент, могут сыграть с претендентом на его кресло злую шутку.
После нескольких не слишком вразумительных попыток в распоряжении Байдена остается классическая для демократов риторика, с которой они выступали против Трампа еще в 2016-м: Байден успел назвать президента США и "расистом", и "угрозой" американским ценностям, и "мачистом". Окажутся ли эти обвинения в глазах американцев весомыми и приведут ли к смене власти в Белом доме — покажет время.
Игорь Гашков