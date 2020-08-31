Глава МВД Белоруссии призвал силовиков помнить про права журналистов

МИНСК, 31 августа. /ТАСС/. Представители органов правопорядка должны помнить про права журналистов и не препятствовать их работе. Об этом в интервью телеканалу RT заявил министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев, признав, что в работе силовиков иногда бывают "перегибы".

"Поступать [журналистам при освещении ситуации в Белоруссии] так же, идти снимать, объективно освещать правду, помнить о личной безопасности, помнить о том, что освещать объективно нужно в обе стороны, - сказал Караев. - А сотрудникам правопорядка тоже нужно помнить, что журналист имеет право на съемку, это его работа".

При этом глава МВД указал на то, что в условиях беспорядков и уличных столкновений сотрудникам правоохранительных органов не всегда легко отличить, где находятся протестующие, а где журналисты.

"Пусть журналисты тоже соображают, что камни и пули, палки и кулаки летят без разбора и выбрать сознательно и обойти... Ну пусть отойдут на несколько метров и со стороны снимают, нет же, лезут в самое пекло, - резюмировал Караев. - И сами [журналисты] иногда виноваты [в получении травм], и мы бываем иногда виноваты - перегибаем. Тоже их [правоохранителей] все время учу, что с прессой ссориться нельзя".