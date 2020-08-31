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Расследование крушения Boeing в Донецкой области
Обновлено 

Слушания по делу о крушении MH17 на Украине возобновятся 28 сентября

Родственники погибших должны подать требования о компенсациях не позднее 1 февраля 2021 года
На месте крушения самолета Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", 2014 год Зураб Джавахадзе/ТАСС
Описание
На месте крушения самолета Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", 2014 год
© Зураб Джавахадзе/ТАСС

СХИПХОЛ /Нидкрланды/, 31 августа. /ТАСС/. Слушания в рамках процесса по делу о крушении рейса MH17 на Украине в 2014 году приостановлены до 28 сентября. Об этом заявил в понедельник председательствующий по делу судья Хендрик Стейнхейс.

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"Мы прерываем эти слушания до 28 сентября", - сказал он.

Родственники погибших в результате крушения рейса MH17 должны подать требования о компенсациях не позднее 1 февраля 2021 года, добавил Стейнхейс.

"Что касается временных рамок: требования о компенсации должны быть поданы до 1 февраля 2021 года", - сказал судья.

Теги
УкраинаНидерландыРасследование крушения Boeing в Донецкой области
Молния
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