Слушания по делу о крушении MH17 на Украине возобновятся 28 сентября

СХИПХОЛ /Нидкрланды/, 31 августа. /ТАСС/. Слушания в рамках процесса по делу о крушении рейса MH17 на Украине в 2014 году приостановлены до 28 сентября. Об этом заявил в понедельник председательствующий по делу судья Хендрик Стейнхейс.

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"Мы прерываем эти слушания до 28 сентября", - сказал он.

Родственники погибших в результате крушения рейса MH17 должны подать требования о компенсациях не позднее 1 февраля 2021 года, добавил Стейнхейс.

"Что касается временных рамок: требования о компенсации должны быть поданы до 1 февраля 2021 года", - сказал судья.