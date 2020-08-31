Цепкало считает необходимыми изменения конституции Белоруссии

МИНСК, 31 августа. /ТАСС/. Незарегистрированный кандидат на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало считает, что целью конституционной реформы в стране должно быть значительное ограничение полномочий президента и переход от президентской к смешанной форме правления.

"Изменения конституции необходимы. Нельзя сосредоточивать такую большую власть в руках одного человека", - сказал Цепкало в понедельник в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Цепкало считает, что выборы в парламент должны проходить по партийным спискам и на этой основе должны быть сформированы не менее чем 2/3 законодательного органа. Правительство, по его словам, должно формироваться "на основе парламентского большинства, а не в результате волюнтаристского желания президента".

Кроме того, считает представитель белорусской оппозиции, "должны быть ограничены функции президента по возможности роспуска парламента". Право распустить парламент может появиться у главы государства только в случае, если парламент в течение месяца не может сформировать правительство, отметил Цепкало.

Ранее в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что работа над изменениями конституции идет, ее обновленный проект будет вынесен на общественное обсуждение. Он признал, что существующая в стране общественная система носит отчасти авторитарный характер, и заявил о необходимости выстроить систему, которая не была бы завязана на личность президента.

Лукашенко ранее заявлял о готовности отдать часть президентских полномочий, но только в рамках конституционной реформы. Новые выборы, по его словам, возможны лишь после принятия новой конституции Белоруссии.