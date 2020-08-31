{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Белоруссии

Глава МВД Белоруссии считает, что уволившиеся милиционеры сделали это за деньги

При этом Юрий Караев также не исключил, что бывшие силовики хотели снискать славу

МИНСК, 31 августа. /ТАСС/. Милиционеры, которые демонстративно увольнялись на фоне протестов в Белоруссии, последовавших за выборами президента республики 9 августа, сделали это либо за деньги, либо желая прославиться. Об этом заявил министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев в интервью телеканалу RT, распространенном в понедельник.

На эту тему
Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн

"Везде есть ноющие о правительстве плохом. Покажите мне ту страну, где их нет. Но если ты чего-то не хочешь, просто тихо напиши рапорт, - сказал Караев. - А вот это демонстративное выкладывание погон, жетона и удостоверения на публику - это явно за какую-то обещанную сумму".

При этом глава белорусского МВД также не исключил, что такими демонстративными действиями бывшие силовики хотели снискать славу. "Или второй мотив - это прославиться. Но прославиться, будучи Иудой - ну это как-то слабенькая слава такая", - добавил он. - Я против того, чтобы кому-то мстить. Но в глаза каждому посмотреть надо".

Теги
БелоруссияКризис в Белоруссии
Кризис в Белоруссии
В Белоруссии задержали члена гомельского совета оппозиции
Василий Поляков пошел в суд центрального района Гомеля, чтобы узнать о судьбе задержанных в ходе акций протеста оппозиции 30 августа
Читать полностью