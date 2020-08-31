СМИ: полиция разогнала митинг у здания в Киеве, где проходил съезд партии Зеленского

КИЕВ, 31 августа. /ТАСС/. Полиция Киева жестко разогнала митинг обманутых инвесторов столичной недвижимости у конгрессно-выставочного центра "Парковый", где проходил внеочередной съезд президентской партии "Слуга народа". Об этом сообщило в понедельник издание "Страна" в своем Telegram-канале.

"Полиция жестко разогнала митинг под стенами КВЦ "Парковый", где проходит съезд партии "Слуга народа" при участии президента [Украины Владимира] Зеленского. Обманутые инвесторы жилых комплексов сперва перекрыли движение по улице, став на пешеходном переходе. Далее полиция стала оттеснять митингующих, вступив с активистами в схватку", - отмечается в сообщении. На опубликованном видеоролике видно, что всего протестующих было несколько десятков человек. В какой-то момент они вышли на проезжую часть перед "Парковым" и перекрыли автомобильное движение.

Затем сотрудники силовых структур силой оттеснили протестующих, некоторых участников митинга они выносили на руках. По данным СМИ, организатор акции задержан.

В понедельник на съезде "Слуги народа" были утверждены кандидаты от партии в мэры крупных городов - областных центров страны. Местные выборы на Украине назначены на 25 октября.