Пресс-секретаря Координационного совета вызвали на допрос в СК Белоруссии

МИНСК, 31 августа. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) Белоруссии вызвал на допрос пресс-секретаря Координационного совета белорусской оппозиции (КС) Антона Родненкова в качестве свидетеля. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба КС.

"Завтра в 10:00 (время совпадает с московским - прим. ТАСС) пресс-секретаря КС Антона Родненкова вызвали в СК", - отметили в пресс-службе. Там сказали, что он вызван в качестве свидетеля, пока не уточнив, по какому делу.

Скорее всего, речь идет об уголовном деле по факту создания КС. На этом основании следствием было возбуждено дело по статье УК Белоруссии "призывы к захвату власти".

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. По данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты выборов. Вскоре она выехала в соседнюю Литву, где находится в настоящее время. Сразу после подведения итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты. Власти требуют прекратить незаконные акции. Шесть из семи членов совета были вызваны на допросы в Следственный комитет Белоруссии, двоих арестовали на 10 суток за организацию несанкционированных акций. В понедельник была также задержана член совета Лилия Власова.