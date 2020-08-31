Глава МВД Белоруссии отрицает прибытие в страну российских силовиков

МИНСК, 31 августа. /ТАСС/. Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев заявил, что на территорию страны после начала акций протеста оппозиции не вводились подразделения российских военных, полиции или Росгвардии.

"Ни одного российского военнослужащего или полицейского, или росгвардейца пока на территории Белоруссии никто не видел", - сказал глава белорусского МВД в опубликованном в понедельник интервью телеканалу RT.

Караев допустил, что циркулировавшие в соцсетях слухи о появлении российских силовиков близ границы с Белоруссией или даже на территории республики распространялись противниками властей, чтобы вызвать в стране антироссийские настроения. "Информационное противоборство же никто не отменял, - сказал он. - Видимо, кому-то выгодно это преподать в таком свете. Понятно, что разыгрывается карта "Продали Беларусь". А кому продали? Кто первый свистнет. Эти скажут: "Продали россиянам", а кто-то скажет: "Продали Западу".

В интервью Сергею Брилеву, вышедшем в эфир 27 августа, президент России Владимир Путин рассказал, что Москва и Минск договорились о формировании резерва для Белоруссии из числа правоохранителей РФ. Глава государства пояснял, что резерв из силовиков не будет задействован, пока "экстремистские элементы, не прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ и не приступят просто к разбою, не начнут поджигать дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник, что ситуация в Белоруссии находится под контролем и нет смысла говорить о возможности использования резерва силовиков из РФ.