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Кризис в Белоруссии
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Глава МВД Белоруссии отрицает прибытие в страну российских силовиков

Юрий Караев допустил, что слухи о появлении российских силовиков возле границы с Белоруссией распространяли противники властей, чтобы вызвать в стране антироссийские настроения

МИНСК, 31 августа. /ТАСС/. Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев заявил, что на территорию страны после начала акций протеста оппозиции не вводились подразделения российских военных, полиции или Росгвардии.

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"Ни одного российского военнослужащего или полицейского, или росгвардейца пока на территории Белоруссии никто не видел", - сказал глава белорусского МВД в опубликованном в понедельник интервью телеканалу RT.

Караев допустил, что циркулировавшие в соцсетях слухи о появлении российских силовиков близ границы с Белоруссией или даже на территории республики распространялись противниками властей, чтобы вызвать в стране антироссийские настроения. "Информационное противоборство же никто не отменял, - сказал он. - Видимо, кому-то выгодно это преподать в таком свете. Понятно, что разыгрывается карта "Продали Беларусь". А кому продали? Кто первый свистнет. Эти скажут: "Продали россиянам", а кто-то скажет: "Продали Западу".

В интервью Сергею Брилеву, вышедшем в эфир 27 августа, президент России Владимир Путин рассказал, что Москва и Минск договорились о формировании резерва для Белоруссии из числа правоохранителей РФ. Глава государства пояснял, что резерв из силовиков не будет задействован, пока "экстремистские элементы, не прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ и не приступят просто к разбою, не начнут поджигать дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник, что ситуация в Белоруссии находится под контролем и нет смысла говорить о возможности использования резерва силовиков из РФ.

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