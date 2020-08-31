Цепкало выступает за "прекрасные отношения с Россией"

"Мы хотим иметь прекрасные отношения с Россией и российским народом, у нас культура во многом общая, которая формировалась на протяжении столетий. Никаких факторов, которые могли бы вбить клин в братские отношения, существующие между россиянами и белорусами, нет. Я думаю, что никто не захочет этого делать", - сказал он в понедельник в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Цепкало, которому ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты, уехал из Белоруссии в конце июля, поскольку он получил информацию о готовящемся задержании. Сначала он был в России, затем перебрался на Украину. Потом он переехал в Польшу, где встретился с министром иностранных дел страны Яцеком Чапутовичем, с которым обсуждал создание польско-американского фонда для финансовой и юридической поддержки гражданского общества в Белоруссии. Цепкало также заявлял, что намерен посетить Литву, где планирует встретиться с европейскими политиками.