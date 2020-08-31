Помпео заявил, что США наблюдают усиление активности России в районе Аляски

ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты наблюдают усиление активности России в районе Аляски, а также в других частях мира. Это утверждал госсекретарь США Майкл Помпео в интервью радиостанции WMAL-FM. Стенограмму распространила в понедельник пресс-служба Госдепартамента.

"Дело обстоит таким образом, что мы видим усилившуюся активность России как в самом регионе Аляски, так и в других частях мира", - сказал он, комментируя сообщения о том, что Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) и Северное командование Вооруженных сил (ВС) США ранее вели наблюдение за подводной лодкой ВМФ России, всплывшей в международных водах около Аляски.

Помпео также напомнил про инцидент на северо-востоке Сирии между силами США и РФ, в результате которого, по версии американской стороны, пострадали военнослужащие США.