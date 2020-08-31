Цепкало считает, что Тихановская не смогла стать "альтернативным президентом" Белоруссии

МИНСК, 31 августа. /ТАСС/. Занявшая второе место на выборах главы Белоруссии Светлана Тихановская не смогла стать "альтернативным президентом" страны, но сделала больше, чем от нее ожидали. Такое мнение выразил в понедельник в эфире радиостанции " Эхо Москвы " незарегистрированный кандидат на пост главы белорусского государства Валерий Цепкало.

"Тихановская должна была заявить о том, что она победила на этих выборах. И тогда можно было бы формировать параллельные структуры, которые бы приносили, грубо говоря, ей присягу", - сказал он. На уточняющий вопрос ведущего, считает ли Цепкало, что стать "альтернативным президентом" Тихановской не удалось, он ответил утвердительно. "Да, она ушла от этого. Но еще раз подчеркиваю: мы на большее и не рассчитывали, потому что мы понимали, что ее муж в заложниках находится. И поэтому здесь и так было достигнуто больше, чем, наверное, можно было ожидать", - пояснил он.

Белорусский блогер Сергей Тихановский, муж экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, находится в СИЗО. 29 мая в Гродно по время предвыборного пикета он был задержан милицией. Тихановский и около десятка его сторонников обвиняются в подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.