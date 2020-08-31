Гражданка США получила счет на оплату работы полиции на организованной ею акции протеста

Black Lives Matter и системная дискриминация. Отвечаем на главные вопросы о расизме в США

Согласованная с мэрией и правоохранительными органами акция в поддержку движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение") и за доступное жилье состоялась в Инглвуд-Клиффс 25 июля. Она продлилась полтора часа. В ходе протеста не было отмечено никаких инцидентов, однако уже через несколько дней организатору, 18-летней Эмили Джил, пришел счет на $2,5 тыс. на оплату "сверхурочных" за работу полиции в ходе мероприятия.

"Я была крайне удивлена, когда поняла, что должна заплатить за реализацию своего права согласно Первой поправке к Конституции США (гарантирует свободу слова, религии, прессы и собраний - прим. ТАСС)", - заявила Джил.

По слова мэра города, счет на оплату работы полиции на массовых мероприятиях всегда высылается организаторам. При этом глава города все-таки принял решение снять с подростка это бремя.

"Я изучил вопрос и принял решение обнулить счет при условии поддержки данного решения городским советом, - отметил он. - Я хотел бы быть уверенным в том, что все конституционные права человека соблюдены".