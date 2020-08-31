В Белоруссии задержали члена гомельского совета оппозиции

МИНСК, 31 августа. /ТАСС/. Член гомельского отделения Координационного совета белорусской оппозиции Василий Поляков задержан в понедельник в Гомеле. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УВД местного облисполкома.

"Он задержан до рассмотрения в суде дела по административному правонарушению", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Поляков пошел в суд центрального района Гомеля, чтобы узнать о судьбе задержанных в ходе акций протеста оппозиции 30 августа. Когда он вышел из суда, его самого задержали милиционеры.