{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Белоруссии

В Белоруссии задержали члена гомельского совета оппозиции

Василий Поляков пошел в суд центрального района Гомеля, чтобы узнать о судьбе задержанных в ходе акций протеста оппозиции 30 августа

МИНСК, 31 августа. /ТАСС/. Член гомельского отделения Координационного совета белорусской оппозиции Василий Поляков задержан в понедельник в Гомеле. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УВД местного облисполкома.

На эту тему
Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн

"Он задержан до рассмотрения в суде дела по административному правонарушению", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Поляков пошел в суд центрального района Гомеля, чтобы узнать о судьбе задержанных в ходе акций протеста оппозиции 30 августа. Когда он вышел из суда, его самого задержали милиционеры.

Теги
БелоруссияКризис в Белоруссии
Выборы президента США - 2020
Опрос: рейтинг популярности Байдена снижается
Избиратели все больше верят в победу Трампа, следует из данных исследования компании John Zogby Strategies
Читать полностью