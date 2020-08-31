В Минске пообещали принять адекватные меры на введение прибалтийскими странами санкций

МИНСК, 31 августа./ТАСС/. Белорусские власти примут адекватные меры в ответ на введение странами Балтии санкций в отношении белорусских чиновников. Об этом заявили в понедельник в пресс-службе МИД Белоруссии.

"Мы внимательно ознакомились с заявлениями литовской, латвийской и эстонской сторон. Как бы то ни было, это соседние страны, поэтому их мнение имеет для нас значение. Хотя в свете последних поспешных шагов, к сожалению, все меньше и меньше, - заявили в МИД. - Наши балтийские соседи еще и запустили санкционную спираль. Мы заявляли ранее, что Беларусь вынуждена будет принять адекватные ответные меры в отношении инициаторов таких шагов. И это будет сделано".

В заявлении сказано, что история независимой Белоруссии красноречиво подтверждает, что какие-либо попытки санкционного воздействия на страну приводят лишь к обратному эффекту. "Абсолютно убеждены, что сегодняшнее решение Литвы, Латвии и Эстонии также не станет исключением. Мы будем терпеливо дожидаться момента, когда здравый смысл в головах наших партнеров возобладает. Уверены, что этот момент наступит быстрее, чем некоторым может показаться", - отмечает МИД.

Ранее страны Балтии ввели санкции в отношении 30 белорусских официальных лиц. Пятилетний запрет на въезд установлен для президента Александра Лукашенко, министров внутренних дел, юстиции и генпрокурора, представителей службы администрации президента, Центральной избирательной комиссии и силовых структур.