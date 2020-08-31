КС оппозиции Белоруссии счел задержание и аресты его членов политическим давлением

МИНСК, 31 августа. /ТАСС/. Координационный совет белорусской оппозиции назвал задержание члена президиума Лилии Власовой и аресты членов президиума Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского, а также возбуждение дела против самого совета политически мотивированным давлением. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник в Telegram-канале КС.

"Мы высказываем озабоченность в связи с задержанием очередного члена президиума Координационного совета, - говорится в сообщении. - Данное действие правоохранительных органов в совокупности с административными арестами членов президиума Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского, как и возбуждение уголовного дела по факту создания совета, мы расцениваем как политически мотивированное давление на Координационный совет".

По мнению представителей белорусской оппозиции, аресты и возбуждение уголовного дела указывают на то, что власти республики хотят дезорганизовать работу органа и, соответственно, не настроены на урегулирование политического кризиса в стране путем диалога.

"Мы полагаем, что всякое давление на членов Координационного совета должно быть остановлено, - резюмировали оппозиционеры. - Все стороны должны способствовать разрешению общественно-политического кризиса исключительно путем диалога".

Власова была задержана в понедельник, Ковалькова и Дылевский 25 августа были приговорены к 10 суткам административного ареста.