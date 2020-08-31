Посла Белоруссии в Испании Пустового освободили от должности

МИНСК, 31 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку посла республики в Испании Павла Пустового "за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей". Об этом сообщило в понедельник агентство " БелТА " со ссылкой на указ главы государства.

Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн

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Ранее на своей странице в Facebook Пустовой выступил в пользу пересчета голосов, отданных на выборах президента республики.

"На основании указа Павел Пустовой освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Королевстве Испания и по совместительству постоянного представителя Республики Беларусь при Всемирной туристской организации", говорится в сообщении.

24 августа Лукашенко освободил от должности посла республики в Словакии Игоря Лещеню, поддержавшего протесты в стране.