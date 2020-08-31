В Цхинвале вновь начался несанкционированный митинг перед администрацией президента

ЦХИНВАЛ, 31 августа. /ТАСС/. Жители столицы Южной Осетии в третий раз за четыре дня собрались на несанкционированный митинг перед администрацией президента в Цхинвале. В настоящий момент на площади находятся более 300 человек, сообщил ТАСС врио министра внутренних дел страны Мераб Пухаев.

"Люди на площади вновь собрались на несанкционированный митинг. Их в настоящее время более 300 и они прибывают. Перед органами правопорядка поставлена задача следить за порядком", - сказал собеседник агентства. При этом он отметил, что пока ситуация контролируемая.

Ранее депутаты от оппозиционных партий сообщали ТАСС, что главным требованием митингующих является отставка генпрокурора Урузмага Джагаева. Парламент Южной Осетии на внеочередном заседании в субботу принял обращение к президенту об отставке генерального прокурора республики "в связи с ненадлежащим надзором за исполнением законодательства, которое привело к гибели задержанного гражданина". Реакции президента на это требование пока не было.

В пятницу, 28 августа, в центре Цхинвала собрались несколько сотен человек после распространения информации о смерти Инала Джабиева, который был задержан по подозрению в покушении на главу МВД республики Игоря Наниева. Жители требовали отставки правительства. По разным оценкам, количество собравшихся достигало 1 тыс. человек. Глава правительства Эрик Пухаев подал в отставку, в субботу президент принял ее и отправил в отставку правительство, врио премьера назначен зампредседателя кабмина Геннадий Бекоев. Также ранее президент отстранил от должности главу МВД на время расследования.

Глава государства взял на контроль расследование дела о покушении и дела о превышении полномочий. Он заявил, что восемь сотрудников МВД Южной Осетии находятся под следствием в связи со смертью задержанного в Цхинвале, а трагедия произошла в результате "непрофессионализма и грубого произвола сотрудников правоохранительных органов".