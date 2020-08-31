В Минске женщины выстроились в "цепь солидарности" возле Красного костела

МИНСК, 31 августа. /ТАСС/. Несколько десятков женщин собрались в центре Минска на акцию протеста против результатов недавних президентских выборов. Об этом сообщает в понедельник корреспондент ТАСС.

Женщины выстроились в так называемую цепь солидарности возле костела Святого Симеона и Святой Елены (Красный костел) на площади Независимости в центре белорусской столицы. Через громкоговорители их призывают прекратить несанкционированное массовое мероприятие.

Правоохранители не вмешиваются, однако несколько бойцов ОМОНа подошли к женщинам и попытались с ними поговорить. Женщины в ответ начали водить хоровод и попросили правоохранителей им не мешать. Участницы хоровода призывали прохожих присоединиться, одна из них держала бело-красно-белый флаг, ставший символом белорусских протестов.

Из костела стали выходить люди, собравшиеся начали молитву, затем вместе с прихожанами стали ходить вокруг костела, присоединившись к крестному ходу. Колонну возглавляли священнослужители. Затем прихожане направились за священниками в костел, а участники акции вновь выстроились в "цепь солидарности".