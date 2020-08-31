США поддерживают проведение независимой международной оценки выборов в Белоруссии

ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты поддерживают проведение независимой международной оценки выборов в Белоруссии, а также призывают Москву "уважать суверенитет" Минска. Об этом заявила в понедельник на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

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"Мы продолжаем внимательно следить за развитием событий в Белоруссии, и мы поддерживаем международные усилия, направленные на то, чтобы дать независимую оценку нарушений на выборах, нарушений прав человека и применения жестких мер со стороны властей", - сказала она.

"Россия также должна уважать суверенитет Белоруссии и право граждан этой страны свободно и честно выбирать своих собственных лидеров", - добавила Макинэни.