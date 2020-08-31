{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Белоруссии

Неформальная встреча Совбеза ООН с участием Тихановской может пройти по запросу Эстонии

Дата встречи и другие детали пока обсуждаются

ООН, 31 августа. /ТАСС/. Встреча Совета Безопасности ООН с участием бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской может пройти по запросу Эстонии в режиме неформального обсуждения. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в постпредстве Эстонии при ООН.

На эту тему
Таймлайн кризиса в Белоруссии: от президентских выборов к протестам

Эстония в 2020-2021 годах является непостоянным членом Совета Безопасности ООН и может запросить встречу по "формуле Арриа". Этот формат не требует согласия других членов Совбеза, при этом в нем необязательно должны принимать участие все страны СБ.

"Наша столица контактировала с командой Тихановской, чтобы пригласить ее выступить на неформальной дискуссии совета по "формуле Арриа", дата встречи и другие детали пока обсуждаются", - проинформировали в дипмиссии.

Ранее пресс-служба Тихановской сообщила, что она намерена выступить перед членами Совета Безопасности ООН 4 сентября и Парламентской ассамблеи Совета Европы 8 сентября.

Теги
БелоруссияЭстонияКризис в Белоруссии
Кризис в Белоруссии
Оппозиция Белоруссии готова вести диалог о конституционной реформе
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что работа над изменениями конституции идет, ее обновленный проект будет вынесен на общественное обсуждение
Читать полностью