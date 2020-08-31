Неформальная встреча Совбеза ООН с участием Тихановской может пройти по запросу Эстонии

ООН, 31 августа. /ТАСС/. Встреча Совета Безопасности ООН с участием бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской может пройти по запросу Эстонии в режиме неформального обсуждения. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в постпредстве Эстонии при ООН.

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Эстония в 2020-2021 годах является непостоянным членом Совета Безопасности ООН и может запросить встречу по "формуле Арриа". Этот формат не требует согласия других членов Совбеза, при этом в нем необязательно должны принимать участие все страны СБ.

"Наша столица контактировала с командой Тихановской, чтобы пригласить ее выступить на неформальной дискуссии совета по "формуле Арриа", дата встречи и другие детали пока обсуждаются", - проинформировали в дипмиссии.

Ранее пресс-служба Тихановской сообщила, что она намерена выступить перед членами Совета Безопасности ООН 4 сентября и Парламентской ассамблеи Совета Европы 8 сентября.