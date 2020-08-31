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Кризис в Белоруссии
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Оппозиция Белоруссии готова вести диалог о конституционной реформе

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что работа над изменениями конституции идет, ее обновленный проект будет вынесен на общественное обсуждение
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МИНСК, 31 августа. /ТАСС/. Белорусская оппозиция готова вести переговоры с властями республики по конституционной реформе, но не верит в вероятность предметного диалога. Об этом в понедельник в ходе пресс-конференции заявил член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак.

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"В ситуации, когда нет совершенно никакого диалога, мы примем участие в любом позитивном диалоге, включая возможное обсуждение конституционной реформы, - сказал Знак. - Но мы боимся, что это будет подменой понятий, это не будет реальным, настоящим диалогом".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник сообщил, что работа над изменениями конституции идет, ее обновленный проект будет вынесен на общественное обсуждение. Он признал, что существующая в стране общественная система носит отчасти авторитарный характер, и заявил о необходимости выстроить систему, которая не была бы завязана на личность президента.

Лукашенко ранее заявлял о готовности отдать часть президентских полномочий, но только в рамках конституционной реформы. Новые выборы, по его словам, возможны лишь после принятия новой Конституции Белоруссии.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияКризис в Белоруссии
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