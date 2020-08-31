Тихановская: белорусская оппозиция попросит помощи ЕС, если власти не пойдут на диалог

ВИЛЬНЮС, 31 августа. /ТАСС/. Белорусская оппозиция намерена обратиться за помощью к ЕС, если ей не удастся завязать диалог с властями. Об этом заявила в понедельник в эфире программы гостелерадио Литвы LRT "Тема дня" баллотировавшаяся на выборах 9 августа на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская. Более трех недель она находится в Литве.

"Если не удастся добиться того, чтобы власть пошла на диалог с нами, или произойдет еще что-то особенное, мы вынуждены будем обратиться за помощью к ЕС или нашим соседям", - сказала Тихановская.

Она подчеркнула, что в настоящее время оснований для такого обращения нет. "Мы очень ценим помощь ЕС и других государств, но я повторяю: происходящее в Белоруссии является внутренней проблемой, и народ должен решить ее сам", - сказала Тихановская.