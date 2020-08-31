Семерых милиционеров заключили под стражу после смерти задержанного в Цхинвале

ЦХИНВАЛ, 31 августа. /ТАСС/. Семеро сотрудников МВД Южной Осетии заключены под стражу решением суда после смерти задержанного в Цхинвале. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе генеральной прокуратуры республики.

"Цхинвальским городским судом в отношении семерых подозреваемых в смерти подозреваемого Инала Джабиева избрана мера пресечения - заключение под стражу", - сказал собеседник агентства.

Как отмечается, подозреваемым сотрудникам МВД обвинение еще не предъявлено, идет следствие.

О ситуации в Южной Осетии

В пятницу в центре Цхинвала собрались несколько сотен человек после распространения информации о смерти местного жителя Инала Джабиева, который был задержан по подозрению в покушении на главу МВД республики Игоря Наниева. Жители требовали отставки правительства. По разным оценкам, количество собравшихся достигало тысячи человек. Глава правительства Эрик Пухаев подал в отставку, в субботу президент Анатолий Бибилов принял ее и отправил в отставку правительство, врио премьера назначен зампредседателя кабмина Геннадий Бекоев. Также ранее президент отстранил от должности главу МВД на время расследования.

Глава государства взял на контроль расследование и дела о покушении, и дела о превышении полномочий, которые могли привести к смерти задержанного. Он заявил, что восемь сотрудников МВД Южной Осетии находятся под следствием в связи со смертью задержанного в Цхинвале, а трагедия произошла в результате "непрофессионализма и грубого произвола сотрудников правоохранительных органов".

Парламент Южной Осетии на внеочередном заседании в субботу принял обращение к президенту об отставке генерального прокурора республики Урузмага Джагаева. Реакции президента на это требование пока не было.