Экспертиза по делу о гибели местного жителя пройдет в Южной Осетии

ЦХИНВАЛ, 31 августа. /ТАСС/. Судебно-медицинская экспертиза по делу о гибели Инала Джабиева будет проводиться на территории Южной Осетии, а не в России, как планировалось ранее. Об этом сообщил в понедельник ТАСС старший следователь следственного управления Генеральной прокуратуры республики Эдуард Танделов.

Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов потребовал беспристрастного расследования, поручив направить материалы на экспертизу в Ростов-на-Дону, "чтобы не было никаких сомнений в том, что результаты достоверны и на них никто не влиял".

"Сегодня мы решили, что нет необходимости проводить судебно-медицинскую экспертизу по делу Инала Джабиева на территории России. У нас есть все необходимое, есть специалист-судмедэксперт, который уже более двух лет работает на территории Южной Осетии, есть новое оборудование, и гистологию, судебно-медицинскую экспертизу будем проводить здесь в целях установления причины смерти", - сказал Танделов.

Он добавил, что экспертизу будет проводить тот же врач, который делал вскрытие тела Джабиева.

В пятницу, 28 августа, в центре Цхинвала собрались несколько сотен человек после распространения информации о смерти Инала Джабиева, который был задержан по подозрению в покушении на главу МВД республики Игоря Наниева. Жители требовали отставки правительства. По разным оценкам, количество собравшихся достигало тысячи человек. Глава правительства Эрик Пухаев подал в отставку, в субботу президент принял ее и отправил в отставку правительство, врио премьера назначен зампредседателя кабмина Геннадий Бекоев. Также ранее президент отстранил от должности главу МВД на время расследования.

Глава государства взял на контроль расследование дела о покушении и дела о превышении полномочий. Он заявил, что восемь сотрудников МВД Южной Осетии находятся под следствием в связи со смертью задержанного в Цхинвале, а трагедия произошла в результате "непрофессионализма и грубого произвола сотрудников правоохранительных органов".