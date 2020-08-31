Трамп не планирует визит к родным Джейкоба Блейка в Кеноше

ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не собирается встречаться в Кеноше (штат Висконсин) с родными темнокожего американца Джейкоба Блейка, парализованного после стрельбы со стороны полицейского. Об этом сообщила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

Она подтвердила, что глава администрации США намерен поехать в Кеношу, невзирая на призыв губернатора Висконсина Тони Эверса отказаться от таких замыслов. "Президент Трамп завтра (во вторник - прим. ТАСС) посетит Кеношу, штат Висконсин", - сказала официальный представитель американского лидера.

При этом она уточнила, что в настоящее время в графике пребывания Трампа в Кеноше отсутствует встреча с семьей 29-летнего Блейка. "В настоящее время планы заключаются в том, чтобы встретиться с местными правоохранительными органами и некоторыми владельцами [частного] бизнеса, осмотреть [нанесенный в результате недавних волнений в городе] ущерб. Однако [позже] будут объявлены и более детальные планы", - заявила Макинэни.

Эверс 30 августа обратился с официальным письмом к главе государства, настоятельно рекомендуя ему отказаться от поездки в Кеношу. По мнению губернатора, приезд Трампа помешает положить конец беспорядкам в городе. Губернатор отметил, что присутствие президента "лишь замедлит усилия по преодолению разногласий и помешает двигаться вперед". Между тем, как передало информационное агентство Associated Press, группа членов совета округа Кеноша призвала президента США Дональда Трампа обязательно посетить город.

Волнения в Кеноше начались после того, как 23 августа полицейский семь раз почти в упор выстрелил в Блейка со спины при задержании. Имевший при себе нож Блейк не подчинился требованиям стражей порядка, прибывшим на место событий по вызову, на него ранее был выписан ордер на арест по подозрению в совершении преступлений сексуального характера. Судя по всему, огонь по Блейку был открыт в связи с тем, что он, вопреки указаниям сотрудников правоохранительных органов, полез в чужую автомашину, в которой, как опасалась полиция, могло находиться огнестрельное оружие.

В город были направлены подразделения Национальной гвардии штата Висконсин, для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ. В ночь на среду во время беспорядков были убиты два человека, стрелявший задержан. По данным полиции Кеноши, с начала беспорядков в городе задержаны 175 человек по обвинению в грабежах, хранении наркотиков и нарушении комендантского часа. У них конфискованы более 20 единиц огнестрельного оружия.