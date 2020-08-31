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Силовики не дали митингующим в Цхинвале пройти к администрации президента

Сотрудники милиции преградили им путь

ЦХИНВАЛ, 31 августа. /ТАСС/. Собравшиеся на митинг в Цхинвале попытались пройти в сторону администрации президента республики, однако силовики не дали им этого сделать, сообщил ТАСС в понедельник врио главы МВД Южной Осетии Мераб Пухаев.

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"Митингующие предприняли попытку двинутся в сторону здания президентской администрации, сотрудники милиции преградили им путь, и они отступили назад. Правоохранительные службы находятся на усиленном режиме и держат ситуацию под контролем", - сказал Пухаев.

Он отметил, что число митингующих на площади превысило 600.

"Митингующие предприняли попытку прорваться к президентской администрации, требуя ареста Генерального прокурора и главы МВД Наниева, силовики не дали им пройти. Я против таких методов силового решения вопросов. Все вопросы должны решатся исключительно в правовом поле, в рамках закона. Штурмовать - это неправильно, противозаконно", - сказал глава парламентского комитета по внешней политике и межпарламентским связям Заза Дриаев. По его оценкам, на площади в настоящее время находятся свыше 2 тыс. человек.

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