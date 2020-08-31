Россия и Турция провели тренировку по огневому поражению боевиков в Сирии

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Военнослужащие России и Турции провели совместную тренировку по ликвидации боевиков, а также по эвакуации поврежденной техники и оказанию помощи пострадавшим. Об этом сообщил в понедельник заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Гринкевич.

По его словам, в понедельник прошла первая совместная тренировка подразделений российской военной полиции и Вооруженных сил Турции.

"В ходе тренировки отрабатывались вопросы совместного огневого поражения диверсионных групп непримиримых бандформирований, а также эвакуации поврежденной техники и оказания медицинской помощи пострадавшим", - сказал Гринкевич.

Ранее во время следования российско-турецкого патруля неоднократно срабатывали самодельные взрывные устройства боевиков. В частности, 14 июля в ходе проведения 20-го патрулирования трассы М4 в районе населенного пункта Эриха в южной части идлибской зоны деэскалации произошел подрыв самодельного взрывного устройства. Тогда три российских военнослужащих получили легкие ранения. Также сообщалось о раненых среди экипажа турецкого бронеавтомобиля.

18 августа при возвращении российской автоколонны после проведения гуманитарной акции в 15 км от города Дейр-эз-Зор на обочине по ходу движения автомобилей сработало самодельное взрывное устройство. В результате три российских военнослужащих получили ранения. Во время эвакуации и оказания медицинской помощи от полученных тяжелых ранений погиб российский старший военный советник.