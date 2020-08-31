НАТО утверждает, что Россия нарушила воздушное пространство альянса над Балтийским морем

БРЮССЕЛЬ, 31 августа. /ТАСС/. НАТО утверждает, что российский истребитель Су-27 перехватил бомбардировщик В-52 ВВС США над Балтийским морем, нарушив воздушное пространство альянса. Об этом говорится в заявлении НАТО, распространенном в понедельник в Брюсселе.

"Поздно вечером в пятницу, 28 августа, бомбардировщик В-52 ВВС США был перехвачен российским истребителем Су-27 в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. Перехват произошел, когда бомбардировщик В-52 приближался к воздушному пространству Дании в районе острова Борнхольм. Российский Су-27, летевший из Калининграда, вслед за B-52 вошел в воздушное пространство Дании над островом, совершив значительное нарушение воздушного пространства страны НАТО", - отмечается в нем.

В документе говорится, что "для противодействия нарушению были запущены датские самолеты быстрого реагирования, однако российские истребители повернули назад еще до перехвата". "Датские самолеты оставались в воздухе и патрулировали, чтобы защитить суверенитет датского воздушного пространства", - добавили в НАТО, подчеркнув, что "пятничный инцидент - первый в этом роде за несколько лет". По мнению НАТО, это "свидетельствует о новом уровне провокационного поведения России".

ТАСС пока не располагает официальным комментарием российской стороны.

Вооруженным силам РФ регулярно приходится поднимать свои самолеты в связи с приближением к границам России военной авиации стран НАТО. На минувшей неделе Минобороны РФ сообщило сразу о нескольких таких инцидентах, в частности, над Черным и Балтийским морями.