Цепкало примет участие в новых выборах в Белоруссии в случае их проведения

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало примет участие в новых выборах президента страны в случае их проведения. Об этом в понедельник заявила его супруга Вероника Цепкало в эфире проекта "ЧЭЗNext" телеканала РБК в Instagram .

"Естественно, мой супруг будет баллотироваться на президентских выборах, как, я надеюсь, смогут баллотироваться и Виктор Бабарико, и Сергей Тихановский, и в принципе все те кандидаты, которые посчитают нужным баллотироваться на президентских выборах", - сказала она.

Также Цепкало сообщила о планах создания нескольких новых фондов, целью которых является помощь "репрессированным" белорусам, в частности, тем, кто "потерял свою работу из-за своей гражданской позиции". При этом, по ее словам, эти фонды не будут заниматься политической работой. "Это будут дотации от разных правительств, от разных граждан этих стран", - сказала Цепкало, отвечая на вопрос о путях финансирования фондов. Она отметила, что на данный момент они с супругом вкладывают личные средства в эти фонды.

Цепкало, которому ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты, покинул Белоруссию в конце июля с двумя детьми, получив информацию о готовящемся задержании. Вначале он был в России, затем перебрался на Украину. На данный момент они с супругой находятся в Польше.