Турция продлила срок проведения геологоразведочных работ в Средиземном море

АНКАРА, 31 августа. /ТАСС/. Власти Турции приняли решение продлить срок проведения геологоразведочных работ в Средиземном море, сообщила в понедельник газета Milliyet.

По ее данным, Анкара выпустила новое международное уведомление Navtex, согласно которому исследовательское судно Oruc Reis продолжит работу в Восточном Средиземноморье до 12 сентября. Ранее ожидалось, что эта деятельность завершится 1 сентября.

6 августа министр иностранных дел Греции Никос Дендиас подписал с главой египетского МИД Самехом Шукри соглашение о демаркации морских зон в Средиземноморье. Парламент Египта уже ратифицировал этот документ.

По мнению Афин, соглашение с Египтом закрепляет право греческих островов на морской шельф и исключительные экономические зоны (ИЭЗ). МИД Турции заявил, что Анкара не признает данный документ и направила свое исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении группы военных кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе близ острова Кастелоризо. В ответ Греция привела свои вооруженные силы в боевую готовность и заявила, что будет отстаивать свои суверенные права.

Турция не ратифицировала Конвенцию ООН по морскому праву, вступившую в действие в 1994 году, и заявляет, что она ей не связана. При этом Турция направляет суда для проведения незаконного бурения в исключительной экономической зоне Кипра. При этом правительство островного государства выдало лицензии на проведение там разведочно-буровых работ французской компании Total и итальянской компании Eni.