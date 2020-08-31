Движение ХАМАС согласилось прекратить военную эскалацию в ответ на инициативу Катара

ТАСС, 31 августа. Исламское движение ХАМАС объявило о согласии пойти на прекращение военной эскалации в секторе Газа в ответ на инициативу Катара. Об этом говорится в заявлении Политбюро ХАМАС, переданном в понедельник агентством Maan.

"После контактов, которые провел катарский представитель, посол Мухаммед аль-Имади, достигнуто понимание о прекращении военной эскалации и одновременно агрессивных действий со стороны Израиля", - указывается в документе.

Как отмечает агентство, это заявление ХАМАС фактически означает вступление в силу режима прекращения огня. Со стороны Израиля буду приняты меры по ослаблению блокады сектора Газа.

В ночь на пятницу Армия обороны Израиля нанесла серию ударов по объектам ХАМАС в Газе в ответ на запуск оттуда воздушных шаров с прикрепленной к ним взрывчаткой. В ходе атаки истребители, летательные аппараты и танки ЦАХАЛ атаковали подземную инфраструктуру и военный пост ХАМАС в секторе Газа. После этого израильские военные сообщили, что палестинские радикалы из сектора запустили в пятницу утром шесть ракет по территории юга Израиля.

Ранее в ответ на запуск шаров 11 августа Израиль закрыл до дальнейшего распоряжения грузовой переход "Керем-Шалом" на границе с сектором. 12 августа министр обороны Израиля Бени Ганц распорядился сократить рыболовную зону для палестинцев у побережья приморского анклава с 15 морских миль (около 28 км) до восьми морских миль (около 15 км). ВС Израиля в течение августа многократно наносили удары по военным объекты движения ХАМАС в Газе в ответ на запуск шаров со взрывчаткой и ракет.