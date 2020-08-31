Сайт "Миротворец" внес в свою базу замглавы делегации Киева в контактной группе

КИЕВ, 31 августа. /ТАСС/. Заместитель главы делегации Киева в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Витольд Фокин после своих высказываний в поддержку особого статуса Донбасса и всеобщей амнистии участников конфликта попал в базу скандального украинского сайта "Миротворец".

"Провокатор. Сознательное участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях, направленных на дестабилизацию общественно-политической жизни в Украине", - говорится на сайте. Фокину также вменяется в вину отрицание агрессии против Украины и попытка легализации Донецкой и Луганской народных республик. В качестве примера приведены цитаты Фокина из его последнего резонансного интервью изданию "Страна". В частности, он заявил, что сторонам конфликта в Донбассе необходимо "добиться взаимных уступок". По его словам, чтобы "прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше - всего Донбасса".

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак уже сообщил, что эти заявления не отражают официальную позицию Украины. Ряд депутатов фракции экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" потребовали немедленной отставки Фокина. В ответ на эти требования Фокин сказал, что он "лишь процитировал Минские соглашения". "Если сторонники войны беснуются, значит, мои слова попали туда, куда надо. Нам надо принести на Украину мир, что мы с [главой киевской делегации] Леонидом Макаровичем Кравчуком и собираемся делать", - сказал он, связав критику с тем, что в действующей власти есть связанные с предшественниками "засланные казачки".

Сайт "Миротворец" создан в 2014 году. Его цель, как указывают авторы, - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто, по их мнению, "угрожает национальной безопасности Украины". За последние годы в черный список "Миротворца" попали журналисты, артисты и политики, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку авторов сайта.

Интернет-ресурс не имеет официального статуса, однако на практике лиц из списка "Миротворца" украинские пограничники отказываются пускать в страну. Инициатором создания сайта "Миротворец" СМИ называют бывшего депутата Верховной рады Антона Геращенко, который сейчас занимает пост заместителя министра внутренних дел Украины. В России по решению суда доступ к сайту заблокирован.