Байден вновь указал на бездействие Трампа по вопросу России и талибов

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден заявил о бездействии американского лидера Дональда Трампа в вопросе о приписываемых Москве прессой США неподтвержденных попытках предлагать афганским боевикам денежное вознаграждение за убийство американских военнослужащих. Этой темы Байден коснулся в понедельник на митинге в Питтсбурге (штат Пенсильвания).

Кто для нас лучше: Трамп или Байден?

"Кремль устанавливал награды за головы американских солдат, и вместо того, чтобы указать [президенту РФ Владимиру] Путину на то, что это недопустимо, что если они позволят себе дотронуться до американского солдата, последует расплата, президент [США] даже не поднимал эту тему в своих многочисленных телефонных переговорах", - утверждал Байден. "Никогда еще американский президент не был столь услужлив по отношению к российскому лидеру. Это не просто опасно, это унизительно в глазах всего остального мира", - выразил мнение кандидат от демократов.

Бездействие Трампа

Ранее он неоднократно заявлял о бездействии Трампа в свете утверждений, распространяемых американской прессой.

"При президенте Байдене Америка не будет закрывать глаза на российские выплаты за жизни американских солдат, и я не допущу иностранного вмешательства в наши священные демократические процедуры голосования", - указал бывший вице-президент США, выступая 20 августа с речью в заключительный день национального съезда Демократической партии, на котором он дал официальное согласие баллотироваться на высший государственный пост.

Газетная утка

Газета The New York Times выступила 26 июня с утверждением, что некое подразделение российской военной разведки побуждало боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Издание уверяло, что такие выводы американских спецслужб были представлены Трампу "несколько месяцев назад", а Совет национальной безопасности США при Белом доме обсуждал эту тему в конце марта.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал упомянутые утверждения ложью и "абсолютной уткой". МИД РФ 27 июня охарактеризовал первую публикацию на эту тему в американской печати как содержащую заведомо ложную информацию. Как указали во внешнеполитическом ведомстве, "этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь".

Трамп, представляющий Республиканскую партию, 28 июня написал в Twitter, что разведка США признала недостоверной информацию о приписываемых России попытках предложить награду афганским боевикам за убийства американских военнослужащих. Он предположил, что газета The New York Times, первой опубликовавшая эти данные, могла устроить "еще одну сфабрикованную мистификацию по теме России", чтобы очернить республиканцев.

Затем должностные лица США высокого ранга неоднократно комментировали эти сведения, признавая, что никаких подтверждений им не нашли.