Макрон призвал к скорейшему формированию правительства Ливана для проведения реформ

БЕЙРУТ, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за скорейшее формирование нового правительства Ливана, целью которого должно стать проведение реформ. Об этом французский лидер заявил журналистам в среду вечером после прибытия в Бейрут.

"Очевидно, что одна из целей моего визита - оценить политическую ситуацию, - сказал Макрон. - Я увидел, что в последние часы был запущен процесс, который позволил назначить премьер-министра". Президент Франции подчеркнул, что "правительство с конкретной задачей должно быть сформировано как можно быстрее для проведения реформ". Он уточнил, что "речь, в частности, идет о борьбе с коррупцией, а также о реформе в области правосудия".

Глава Франции также отметил, что в ходе своего второго за месяц визита в Ливан он намерен обсудить с властями и представителями гражданского общества "вопросы предоставления гуманитарной помощи и создание условий для реконструкции". Макрон напомнил, что 9 августа Франция при поддержке ООН организовала международную конференцию помощи Бейруту и ливанскому народу в связи со взрывом в порту ливанской столицы в начале августа. В итоге экстренной видеоконференции доноров было собрано более четверти миллиарда евро в виде финансовых обязательств стран-участниц.

Как сообщили корреспонденту ТАСС в администрации французского президента, во вторник Макрон проведет переговоры с президентом Ливана Мишелем Ауном, примет участие в церемонии в честь 100-летней годовщины провозглашения Великого Ливана под французским мандатом, а также посетит пострадавшие в результате взрыва районы Бейрута.

За несколько часов до прибытия французского гостя Аун провел консультации с парламентскими фракциями по вопросу о назначении нового премьер-министра. По их итогам глава государства поручил возглавить новый кабинет 48-летнему дипломату Мустафе Адибу, который ранее занимал должность посла Ливана в Берлине.

Мощный взрыв на складе в порту Бейрута произошел 4 августа, его жертвами, согласно последним сообщениям, стали 190 человек. По данным главы синдиката подрядчиков Марона Хелу, взрывной волной повреждены порядка 40 тыс. домов и 200 тыс. квартир, более 300 тыс. человек остались без крова. Согласно информации МВД Ливана, причиной трагедии стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.