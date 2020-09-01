Очередной несанкционированный митинг в Цхинвале завершился

ЦХИНВАЛ, 1 сентября. /ТАСС/. Третий за четыре дня несанкционированный митинг в центре Цхинвала перед администрацией президента завершился, сообщил ТАСС врио главы МВД Мераб Пухаев.

"Люди разошлись. В городе все тихо, спокойно. На площади наблюдается менее 50 человек", - сообщил Пухаев. По данным МВД, в митинге принимали участие до 600 человек, ряд депутатов парламента республики оценивали численность выше - до 2 тыс. человек.

Ранее депутаты от оппозиционных партий сообщали ТАСС, что главным требованием митингующих является отставка генпрокурора Урузмага Джагаева. Парламент Южной Осетии на внеочередном заседании в субботу принял обращение к президенту об отставке генерального прокурора республики "в связи с ненадлежащим надзором за исполнением законодательства, которое привело к гибели задержанного гражданина". Реакции президента на это требование пока не было.

Депутат парламента Зита Бесаева (оппозиционная партия "Ныхас") сообщила ТАСС, что митингующие решили вновь собраться во вторник.

В пятницу в центре Цхинвала собрались несколько сотен человек после распространения информации о смерти Инала Джабиева, который был задержан по подозрению в покушении на главу МВД республики Игоря Наниева. Жители требовали отставки правительства. По разным оценкам, количество собравшихся достигало тысячи человек. Глава правительства Эрик Пухаев подал в отставку, в субботу президент принял ее и отправил в отставку правительство, врио премьера назначен зампредседателя кабмина Геннадий Бекоев. Также ранее президент отстранил от должности главу МВД на время расследования.

Глава государства взял на контроль расследование и дела о покушении и дела о превышении полномочий, которые могли привести к смерти задержанного. Он заявил, что восемь сотрудников МВД Южной Осетии находятся под следствием в связи со смертью задержанного в Цхинвале, а трагедия произошла в результате "непрофессионализма и грубого произвола сотрудников правоохранительных органов".