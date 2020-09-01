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В ОАЭ заявили, что соглашение с Израилем достигнуто не в ущерб делу палестинцев

Наследный принц Абу-Даби назвал ОАЭ "второй страной для палестинцев"

РАБАТ, 1 сентября. /ТАСС/. Соглашение о полной нормализации двусторонних отношений между Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Израилем достигнуто не в ущерб делу палестинцев. Об этом заявил в понедельник вечером наследный принц Абу-Даби, заместитель главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

"Мир - это стратегический выбор, но не в ущерб делу палестинцев", - цитирует его слова телеканал Al Arabiya.

Наследный принц назвал ОАЭ "второй страной для палестинцев", добавив, что Объединенные Арабские Эмираты "привержены созданию палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме".

Президент США Дональд Трамп 13 августа 2020 года сообщил, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. Согласно договоренностям, Израиль приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта.

Сразу же было анонсировано, что делегации Израиля и ОАЭ могут уже в скором времени подписать двусторонние соглашения, в том числе об инвестициях, туризме, безопасности, телекоммуникациях, технологиях, энергетике, здравоохранении, культуре, окружающей среде и взаимном учреждении посольств.

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