Федеральные службы арестовали 200 участников беспорядков в США

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Федеральные правоохранительные органы США арестовали за последние дни около 200 участников массовых беспорядков, которые проходят в городах по всей стране. Об этом сообщил в понедельник американский президент Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме.

"Мы арестовали большое число человек, более 200 в разных городах, находящихся под управлением демократов в США. Мы делаем это крайне сдержанно, но стараемся помочь городам", - сказал глава государства, не указав, за какой именно срок были проведены аресты. Он добавил, что у федеральных властей "отсутствует терпимость по отношению к беспорядкам".

При этом, по словам американского лидера, Министерство внутренней безопасности и Минюст США создадут совместный оперативный центр для "расследования жестоких гражданских беспорядков с участием левых радикалов". Он в очередной раз призвал власти города Портленд (штат Орегон) принять его предложение о введении Национальной гвардии для обеспечения правопорядка. "Мы можем решить проблему примерно в течение часа в Портленде. Когда будете готовы, дайте нам знать, мы быстро решим проблему преступности в вашем городе", - сказал Трамп.

Массовые протесты и беспорядки начались во многих городах США в конце мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании удушающий захват. Все четверо участвовавших в операции сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.

Наиболее масштабные акции наблюдались в Портленде. Полиция города информировала, что во время субботних протестов погиб один человек. По данным агентства Associated Press, ночь с субботы на воскресенье ознаменовалась стычками протестующих в поддержку движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение") и сторонниками Трампа. Были задержаны 10 человек.