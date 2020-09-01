Трамп объяснил беспорядки в США левой "идеологической обработкой" в школах и университетах

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп утверждает, что нынешние волнения в стране являются следствием "идеологической обработки" американских школьников и студентов со стороны преподавателей, придерживающихся левых политических взглядов. Об этом он заявил в понедельник на пресс-конференции в Белом доме.

"То, свидетелями чего мы сейчас являемся, - это следствие левой идеологической обработки в школах и университетах наших стран. Многим юным американцам рассказывают ложь о том, что Америка - это безнравственная страна, охваченная расизмом", - считает лидер.

"Есть только один путь к единству - восстановить общую национальную идентичность, которая будет строиться вокруг общих американских ценностей, которых у нас полно. Речь идет о восстановлении патриотического воспитания в школах нашей страны", - заявил Трамп.

"Мы должны учить наших детей тому, что Америка - это исключительная, свободная и справедливая страна, которая стоит того, чтобы ее оборонять, сохранять и защищать", - добавил президент.

"Капитуляция перед толпой"

По утверждению Трампа, его соперник на предстоящих выборах демократ Джозеф Байден намерен "капитулировать перед толпой" сторонников левых политических взглядов и "отдать им контроль над всеми рычагами власти в США". "Но когда вы капитулируете перед толпой, вы получаете не свободу, а фашизм, это происходит везде", - убежден хозяин Белого дома.

"Байден использует стратегию мафии - толпа оставит вас в покое, если вы дадите ей то, что она хочет. <...> Но это так не работает. Потому что стоит дать им что-то один раз, они начнут требовать еще и еще", - считает Трамп.

По его мнению, демократы сначала планировали использовать протесты в своих интересах, но затем "потеряли контроль над радикальными левыми".

"Они хотят назначить прокуроров-радикалов, судей-радикалов и радикально настроенных федеральных чиновников, которые отпустят преступников на свободу", - утверждает Трамп. "Они хотят разрешить голосовать людям, находящимся в тюрьме, таким, например, как бостонский террорист (Джохар Царнаев, осужденный за участие в организации теракта на Бостонском марафоне в 2013 году - прим. ТАСС)", - добавил Трамп.

Беспорядки в США

Массовые протесты и беспорядки начались во многих городах США в конце мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании удушающий захват. Все четверо участвовавших в операции сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения.

Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час. Наиболее масштабные акции наблюдались в Портленде.