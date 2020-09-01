Трамп: 17-летний Риттенхаус защищался, когда застрелил в Кеноше двух протестовавших

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Семнадцатилетний Кайл Риттенхаус защищал собственную жизнь, когда застрелил на прошлой неделе в городе Кеноша (штат Висконсин) двух участников беспорядков. Такое мнение выразил в понедельник на пресс-конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп.

"Мы изучаем все это. Это интересная ситуация. Вы видели ту же самую видеозапись [произошедшего], что и я", - сказал американский лидер, комментируя дело Риттенхауса. "Насколько я понимаю, он (Риттенхаус - прим. ТАСС) пытался убежать от них (участников беспорядков - прим. ТАСС). И он упал, после чего они очень яростно напали на него", - заявил глава администрации США. При этом он предположил, что с Риттенхаусом, скорее всего, просто расправились бы, если бы он не оборонялся. "Думаю, у него были серьезные неприятности. Его бы, вероятно, убили", - отметил Трамп. По его словам, власти США изучают все обстоятельства случившегося. "Мы это сейчас рассматриваем. Идет расследование", - заверил президент.

Трамп отрицательно ответил на вопрос о том, хотелось бы ему, чтобы граждане США, подобно Риттенхаусу, брали на себя функции по охране собственности и обеспечению правопорядка в условиях волнений, не прекращающихся уже несколько месяцев в ряде крупных городов США в связи с непропорциональным применением американской полицией силы в отношении темнокожего населения. "Я бы хотел, чтобы всем [этим] занимались правоохранительные органы", - подчеркнул президент.

Судя по выложенным в интернет видеозаписям с места инцидента, Риттенхаус в ночь на 26 августа застрелил из полуавтоматической винтовки двух набросившихся на него участников акции протеста. Третий атаковавший Риттенхауса, имевший при себе огнестрельное оружие, получил ранения. Погибшие были белыми. В Кеноше вместе с единомышленниками Риттенхаус охранял частную собственность от вандалов и мародеров. 26 августа полиция арестовала Риттенхауса.

Трамп также не согласился с тем, что его сторонники в Портленде (штат Орегон) неоправданно применяют насилие в отношении демонстрантов, протестующих против произвола полиции. "Ваши сторонники - и они действительно ваши сторонники - застрелили, убили [в Портленде] молодого джентльмена", - сказал президент корреспондентке телекомпании CNN, задавшей ему данный вопрос. CNN, как и ряд других СМИ США, открыто симпатизирующих либерально-демократическим кругам, практически с момента прихода республиканца Трампа в Белый дом ведет с ним чуть ли не идеологическую войну.

Кроме того, Трамп отверг опасения по поводу того, что его запланированный на вторник приезд в Кеношу способен привести лишь к обострению напряженности в городе. "Это может также привести к росту энтузиазма, усилению любви и уважения к нашей стране. Поэтому я и еду", - заявил руководитель американской администрации.