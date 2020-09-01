Kyodo: генсек кабмина Японии объявит об участии в выборах премьера страны 2 сентября

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга намерен 2 сентября официально объявить о своем участии в предстоящих выборах нового главы правительства страны. Об этом во вторник со ссылкой на источники сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что в среду Суга планирует провести соответствующую пресс-конференцию, озвучив причины выдвижения своей кандидатуры.

Ёсихидэ Суга неизменно занимает пост генсека кабмина с 2012 года и является де-факто вторым человеком в правительстве Японии. 30 августа Киодо сообщало, что он уже уведомил руководство правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии о своем намерении принять участие в выборах нового председателя партии, который и станет премьер-министром. По данным Киодо, 31 августа две крупнейшие фракции в ЛДП озвучили готовность поддержать Сугу на выборах.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ 28 августа заявил о желании уйти в отставку из-за ухудшения состояния здоровья. Он также сообщил правящей коалиции в составе Либерально-демократической партии и партии "Комэйто", что не собирается назначать временно исполняющего обязанности премьера, а планирует находиться на посту, пока ЛДП не представит новую кандидатуру ему на замену. Выборы председателя, как ожидается, пройдут 14 сентября, а 17 сентября парламент утвердит его в качестве главы правительства.